Минфин РФ объявил досрочный выкуп еврооблигаций за рубли

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Минфин России объявил о досрочном выкупе за рубли еврооблигаций с погашением 4 апреля 2022 года. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

Уточняется, что выкуп проводится по цене 100% от номинальной стоимости. Владельцам выкупаемых облигаций предлагается с 29 по 30 марта направить в Национальный расчетный депозитарий (НРД) поручения на перевод облигаций на казначейский счет Минфина в НРД.

Оплата будет производиться 31 марта по официальному курсу Центробанка на текущую дату.

Обязательства по выкупленным министерством облигациям будут признаны досрочно исполненными. Также Минфин оставляет за собой право изменить сроки выкупа облигаций.

Ранее в Минфине сообщили, что платежное поручение министерства финансов России о выплатах купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ в общей сумме 117,2 миллиона долларов исполнено.

До этого министерство финансов России утвердило временный порядок выплат по государственным долговым обязательствам в иностранной валюте. Там сообщали, что обязательства по обслуживанию и погашению ценных бумаг РФ будут исполняться своевременно и в полном объеме.

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О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.