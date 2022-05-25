Володин заявил, что РФ будет производить выплаты по внешнему долгу в рублях

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Россия будет осуществлять выплаты по внешнему долгу в рублях после решения Минфина США не продлевать лицензию на его обслуживание, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Платить будем в рублях. Это осмысленный выбор США. Они сами запретили выплаты в долларах. Сегодня рубль существенно укрепился, и в этом смысле для нас сложилась хорошая конъюнктура на рынке", – написал он в своем телеграм-канале.

Володин отметил, что на данные выплаты есть необходимые средства. Кроме того, Россия уже имеет опыт взаиморасчетов в национальной валюте, а США нужно "привыкать к рублю".

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты не будут продлевать срок действия генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга.

18 мая глава Минфина США Джанет Йеллен назвала маловероятным продление данной лицензии. Она отметила, что в настоящее время РФ не может осуществлять заимствования на глобальных финансовых рынках из-за западных санкций.

Министр финансов РФ Антон Силуанов, в свою очередь, подчеркнул, что Россия не собирается объявлять дефолт по долгу и сможет заплатить в рублях в случае закрытия западных структур.

