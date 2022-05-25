Минфин РФ заявил, что будет платить по госдолгу в рублях

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Министерство финансов России продолжит осуществлять выплаты по госдолгу в рублях на фоне ужесточения ограничений со стороны США.
"Решение Минфина США об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей по государственному долгу России ущемляет в первую очередь права иностранных инвесторов в российские долговые инструменты и подрывает доверие к западной финансовой инфраструктуре", – говорится в сообщении на сайте министерства.
В Минфине отметили, что теперь платежи будут проходить через Национальный расчетный депозитарий (НРД). При этом получатели средств смогут конвертировать рубли в валюту, которая была предусмотрена изначально.
Уточняется, что держатели российских еврооблигаций внутри учетной инфраструктуры страны получат выплаты на свои счета в НРД. А те, кто пользуется услугами иностранных финансовых посредников, смогут получить средства на счета типа "С" в этих организациях. Это предусмотрено положениями указа президента РФ "О временном порядке исполнения обязательств перед иностранными кредиторами".
Также в сообщении приведены слова главы Минфина РФ Антона Силуанова, который заявил, что ситуация, наблюдающаяся в настоящее время, ничего общего не имеет с тем, что происходило в 1998 году.
Ранее Минфин США объявил, что не будет продлевать срок действия генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга.
До этого Силуанов рассказал, что Россия не планирует объявлять дефолт по долгу и сможет заплатить в рублях в случае закрытия западных структур. Он подчеркнул, что дефолта не будет, если только западные страны не сделают так, что для Москвы будет закрыта западная инфраструктура.
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