Объявление технического дефолта не повлияет на экономику РФ – Силуанов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что объявление технического дефолта не отразится на экономике страны. Его слова приводит ТАСС.
"Никак не отразится, ничего не изменится. Вообще, технический дефолт – это дефолт, который объявила, по сути, западная инфраструктура своим же инвесторам. Мы надежный заемщик, мы как выполняли даже в этих сложных условиях, так и будем искать варианты, а такие варианты у нас уже готовятся, чтобы выполнить свои обязательства по внешним долгам", – отметил Силуанов.
Министр добавил, что РФ предложит инструмент, который позволит рассчитываться по обязательствам.
"Надо было собрать 75% держателей облигаций. 75%, я думаю, они, конечно, вряд ли наберут. Но мы предложим инструмент для того, чтобы все держатели нашего долга могли получить свои проценты и тело (долга. – Прим. ред.)", – добавил глава ведомства.
Ранее Минфин США объявил, что не будет продлевать срок действия генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга.
Накануне министерство финансов РФ сообщило, что продолжит осуществлять выплаты по госдолгу в рублях на фоне ужесточения ограничений со стороны США. Теперь платежи будут проходить через Национальный расчетный депозитарий (НРД). При этом получатели средств смогут конвертировать рубли в валюту, которая была предусмотрена изначально.
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