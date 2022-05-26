У России нет проблем с наличием средств для обслуживания госдолга – Набиуллина

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Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на встрече с кредитными организациями заявила, что у России нет проблем с наличием финансовых ресурсов для обслуживания госдолга.

"С точки зрения возможности проведения платежей мы исходим из того, что сказал Минфин: будем платить в рублях", – приводит слова Набиуллиной РИА Новости.

Ранее Минфин США объявил, что не будет продлевать срок действия генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга.

Накануне министерство финансов РФ сообщило, что продолжит осуществлять выплаты по госдолгу в рублях на фоне ужесточения ограничений со стороны США. Теперь платежи будут проходить через Национальный расчетный депозитарий (НРД). При этом получатели средств смогут конвертировать рубли в валюту, которая была предусмотрена изначально.

