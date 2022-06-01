Дании предрекли катастрофу без российского газа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Без российского газа европейские страны, в том числе Данию, ждет катастрофа, заявил профессор энергетического планирования Ольборгского университета Брайан Вад Матисен порталу TV2.

Эксперт считает, что решение Москвы приостановить поставки было призрачным намеком для Запада.

"Мы должны понимать, что Россия может взять и отключить газ всей Европе уже завтра. Если продолжится в том же духе, ситуация изменится. Могут возникнуть перебои. Тогда придется запускать чрезвычайный план", – заявил Матисен.

Он не исключил, что целые отрасли промышленности лишатся газа, что обязательно скажется на ценах на энергоносители и безопасности поставок. Профессор добавил, что датские хозяйства, которые обогреваются газом, по закону числятся защищенными потребителями, но в нынешних условиях Копенгаген должен будет скорее запустить переход на альтернативные энергоносители.

Ранее стало известно, что "Газпром" полностью остановил поставку газа датской Orsted и Shell Energy Europe Limited в Германию. Причиной стала неоплата в рублях. Отмечается, что "Газпром экспорт" не получил платеж за поставки газа в апреле от компании Orsted Salg&Service в соответствии с указом президента РФ.

В 2021 году "Газпром экспорт" поставил Orsted Salg&Service 1,97 миллиарда кубометров газа, что составило около двух третей от общего объема потребления газа в Дании. Максимальный годовой объем поставок Shell Energy Europe Limited в Германию составляет 1,2 миллиарда кубометров.

До этого "Газпром" приостановил поставки газа финской Gasum до момента оплаты поставок в рублях. До этого Gasum уведомил, что также не будет выполнять требование "Газпрома" оплачивать российский газ в рублях. Компания планирует обеспечивать клиентов газом через Balticconnector, но пропускные способности газопровода могут осложнить задачу.

