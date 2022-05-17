Финская Gasum приняла решение не платить за российский газ в рублях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Финская компания Gasum не будет выполнять требование "Газпрома" оплачивать российский газ в рублях или с помощью предложенного "Газпром экспортом" механизма оплаты.

Как передает ТАСС, финская сторона приняла решение подать контракт на поставку природного газа в арбитраж. При этом у компании есть и другие разногласия.

Gasum будет стремиться обеспечить клиентов газом через Balticconnector, но пропускные способности газопровода могут осложнить задачу.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

