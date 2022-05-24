В Болгарии назвали отказ от оплаты газа в рублях поспешным решением

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Решение Болгарии отказаться от оплаты российского газа в рублях было поспешным, заявил министр энергетики этой страны Александр Николов.

Он отметил, что соответствующий вопрос будет вынесен на обсуждение с Еврокомиссией. По словам политика, Болгария намерена получить комментарии о механизме работы санкций и прояснить, действительно ли нужно отказываться от расчетов в национальной валюте.

"Уровень солидарности и единства должен быть максимально высоким. ЕК дала понять, что платежи в рублях – это нарушение санкций. Вопрос, следует ли различать корпорации и государственные компании", – сказал он в интервью телеканалу BTV.

Глава энергетического ведомства Болгарии также указал, что Германия и Италия ранее объявили своим компаниям о возможности открыть счета для покупки российского газа в рублях без нарушения санкций.

27 апреля "Газпром" приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" до их оплаты в соответствии с новым порядком. После этого Болгарская федерация промышленных потребителей предупредила премьер-министра страны Кирилла Петкова, что начнет протесты из-за возможного повышения цен на газ.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.

