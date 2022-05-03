Промышленники Болгарии пригрозили протестами из-за ожидаемого роста цен на газ

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Болгарская федерация промышленных потребителей (BFIEC) предупредила премьер-министра страны Кирилла Петкова, что начнет протесты из-за возможного повышения цен на газ. Об этом заявил директор федерации Ивайло Найденов в интервью изданию Radio Bulgaria.

"Болгарская промышленность не может выдержать более высокие цены на природный газ, чем апрельские. В противном случае у нас нет выбора, кроме как перейти к протестным действиям", — сказал Найденов.

Ранее Еврокомиссия заявила, что решение "Газпрома" об отключении Польши и Болгарии от российского газа за их отказ оплачивать его в рублях является нарушением контрактов. По словам еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, это решение РФ осудили все министры. Она добавила, что следующей может стать любая страна Евросоюза.

До этого "Газпром" приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG. "Газпром экспорт" не получил платежи за поставки газа в апреле от компаний по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля. Поставки приостановили до их оплаты в соответствии с новым порядком.

Однако 10 европейских стран открыли счета в российском банке с целью оплаты газа из РФ. В частности, Венгрия открыла счет в евро, на который зачисляется цена на газ в евро, а затем банк конвертирует ее в рубли.

