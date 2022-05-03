Еврокомиссар по энергетике заявила, что уровни запасов газа в Европе растут

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Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что уровень запасов газа в Европе увеличивается. По ее словам, поставки на прошлой неделе достигли 0,4 миллиарда кубических метров в день. Об этом она сообщила на пресс-конференции после внеочередного совета министров энергетики стран Европейского союза (ЕС) в Брюсселе.

"Уровень заполнения хранилищ в Европе сейчас составляет более 32% и он растет во всех странах", – приводит слова еврокомиссара РИА Новости.

Она отметила, что ЕС в настоящее время получает сжиженный природный газ в рекордных объемах.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия считает, что решение "Газпрома" об отключении Польши и Болгарии от российского газа за их отказ оплачивать его в рублях является нарушением контрактов. По словам Симсон, это решение РФ осудили все министры. Она добавила, что следующей может стать любая страна Евросоюза.

До этого "Газпром" приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG. "Газпром экспорт" не получил платежи за поставки газа в апреле от компаний по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля. Поставки приостановили до их оплаты в соответствии с новым порядком.

Однако 10 европейских стран открыли счета в российском банке с целью оплаты газа из РФ. В частности, Венгрия открыла счет в евро, на который зачисляется цена на газ в евро, а затем банк конвертирует ее в рубли.

