Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Экономическая роль России в мире не позволит западным странам игнорировать интересы страны, сообщает издание Daily Express.

"Россия играет огромную роль в экспорте продовольствия и энергии. Еда и топливо нам нужны больше, чем кофейни и мобильные приложения. Экономика, ориентированная на первое, в итоге более устойчива", – пишет автор статьи Джонатан Саксти.

По его словам, Россия обладает большим количеством ресурсов, огромной территорией, а также высоким показателем образованного населения, что не позволит пренебрегать ее интересами.

Несмотря на санкции, Москва сможет найти новые рынки для своих ресурсов. "Россия находит пути на западные рынки даже через сторонние нефтеперерабатывающие заводы", – подчеркнул журналист.

Ранее директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев заявил, что главная причина провала политики Вашингтона в отношении антироссийских санкций – излишняя самонадеянность и недооценка роли России в мировой экономике.

По его словам, Соединенные Штаты опирались на неподкрепленное мнение, которое заключается в том, что для полного краха России достаточно одного удара извне. При этом в Вашингтоне не учли цепочки поставок российского сырья и продовольствия.

