Эксперт назвал главную ошибку Байдена в антироссийских санкциях

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Главная причина провала политики Вашингтона в отношении антироссийских санкций – излишняя самонадеянность и недооценка роли России в мировой экономике, рассказал директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев.

"В одном только ЦРУ тысячи аналитиков, в других службах – десятки тысяч людей, которым по штату положено сопоставлять, анализировать и оценивать. И все они недооценили роль России в мировой экономике, ее влияние", – приводит слова эксперта агентство "Прайм".

Рогулев считает, что Соединенные Штаты опирались на неподкрепленное мнение, которое заключается в том, что для полного краха России достаточно одного удара извне. При этом в Вашингтоне не учли цепочки поставок российского сырья и продовольствия.

Эксперт напомнил, что РФ находится на 11 месте в мировом списке по номинальному объему ВВП, а по ВВП ППС – на 5–6 месте, что сопоставимо с экономиками ряда европейских стран. В то же время российская экономика, в отличие американской, носит реальный характер, заключил Рогулев.

Ранее агентство Bloomberg выпустило редакционную статью, в которой говорится, что отказ ряда стран мира критиковать Россию из-за ситуации на Украине стал результатом провала и серьезной ошибки Соединенных Штатов и их союзников. Авторы материала напомнили, что во время голосования в Генассамблее ООН от осуждения действий Москвы отказались 35 стран, включая Китай, ЮАР и Индию.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

