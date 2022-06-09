Эксперт назвал главную ошибку Байдена в антироссийских санкциях

Фото: depositphotos/palinchak
Главная причина провала политики Вашингтона в отношении антироссийских санкций – излишняя самонадеянность и недооценка роли России в мировой экономике, рассказал директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев.
"В одном только ЦРУ тысячи аналитиков, в других службах – десятки тысяч людей, которым по штату положено сопоставлять, анализировать и оценивать. И все они недооценили роль России в мировой экономике, ее влияние", – приводит слова эксперта агентство "Прайм".
Рогулев считает, что Соединенные Штаты опирались на неподкрепленное мнение, которое заключается в том, что для полного краха России достаточно одного удара извне. При этом в Вашингтоне не учли цепочки поставок российского сырья и продовольствия.
Эксперт напомнил, что РФ находится на 11 месте в мировом списке по номинальному объему ВВП, а по ВВП ППС – на 5–6 месте, что сопоставимо с экономиками ряда европейских стран. В то же время российская экономика, в отличие американской, носит реальный характер, заключил Рогулев.
Ранее агентство Bloomberg выпустило редакционную статью, в которой говорится, что отказ ряда стран мира критиковать Россию из-за ситуации на Украине стал результатом провала и серьезной ошибки Соединенных Штатов и их союзников. Авторы материала напомнили, что во время голосования в Генассамблее ООН от осуждения действий Москвы отказались 35 стран, включая Китай, ЮАР и Индию.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Очередной пакет санкций против РФ будет иметь саморазрушительный эффект для Евросоюза
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: