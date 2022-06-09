Отказ ряда стран критиковать Россию стал провалом США и их союзников – Bloomberg

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Отказ ряда стран мира критиковать Россию из-за ситуации на Украине стал результатом провала и серьезной ошибки Соединенных Штатов и их союзников, говорится в редакционной статье Bloomberg.
Авторы материала напомнили, что во время голосования в Генассамблее ООН от осуждения действий Москвы отказались 35 стран, включая Китай, ЮАР и Индию. По мнению журналистов агентства, многие государства считают, что союз с Вашингтоном бесперспективен, и это, вероятно, стало всемирной тенденцией.
"Россия же была и остается ключевым поставщиком оружия, а также зерна и удобрений для Индии и значительной части Африки. При этом ни Москва, ни Пекин не задают вопросов насчет свободы выборов и прав человека", – говорится в статье.
В публикации также указано, что прошедший в мае саммит США-АСЕАН потерпел фиаско, а проходящий в настоящее время Саммит Америк привел к новым трениям. В частности, лидеры региона сопротивляются стремлению США приглашать страны по своему усмотрению.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что согласно последним голосованиям в ООН, большую часть населения планеты представляют государства, которые не поддерживают Вашингтон. Он отметил, что численность стран, которые не выступили против специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР, составляет 4,47 миллиарда человек – 57,3% мирового населения.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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