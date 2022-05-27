Володин заявил, что США утратили поддержку большинства стран в мире

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Согласно последним голосованиям в ООН, большую часть населения планеты представляют страны, которые не поддерживают Вашингтон. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем телеграм-канале.

В качестве доказательства он привел два примера. Он рассказал, что Генассамблея ООН рассматривала вопрос об осуждении специальной военной операции на Украине в начале марта. Тогда против РФ не выступили 40 стран, среди которых Китай, Индия, Вьетнам, ЮАР, Алжир, Иран, Ирак и другие. Численность населения этих стран составляет 4,47 миллиарда человек – 57,3% мирового населения, отметил спикер Госдумы.

"В апреле рассматривался вопрос о приостановке членства нашей страны в Совете по правам человека ООН. Не стали голосовать против России уже 82 страны (Китай, Индия, Бразилия, Египет, Индонезия, Пакистан, Иран, Ирак, ОАЭ, Мексика, ЮАР, Малайзия, Вьетнам, Саудовская Аравия, Сингапур, Кения и другие). А это 5,93 миллиарда человек – 76,2% населения планеты", – написал Володин.

По его словам, из-за этого президент США Джо Байден хочет реформировать ООН для удержания позиции Соединенных Штатов и сохранения однополярной модели.

Володин подчеркнул, что попытки Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалились.

Ранее издание Politico сообщило, что попытки США сделать Россию изгоем обречены на провал из-за позиции других стран. В материале говорится, что российская спецоперация на Украине для многих стран, кроме США и Европы, является не более чем региональным конфликтом. Так, Индия, Бразилия, Мексика, ЮАР, Турция и Индонезия предпочитают отстаивать собственные экономические и стратегические интересы.

