Володин заявил, что США утратили поддержку большинства стран в мире

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента
Согласно последним голосованиям в ООН, большую часть населения планеты представляют страны, которые не поддерживают Вашингтон. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем телеграм-канале.
В качестве доказательства он привел два примера. Он рассказал, что Генассамблея ООН рассматривала вопрос об осуждении специальной военной операции на Украине в начале марта. Тогда против РФ не выступили 40 стран, среди которых Китай, Индия, Вьетнам, ЮАР, Алжир, Иран, Ирак и другие. Численность населения этих стран составляет 4,47 миллиарда человек – 57,3% мирового населения, отметил спикер Госдумы.
"В апреле рассматривался вопрос о приостановке членства нашей страны в Совете по правам человека ООН. Не стали голосовать против России уже 82 страны (Китай, Индия, Бразилия, Египет, Индонезия, Пакистан, Иран, Ирак, ОАЭ, Мексика, ЮАР, Малайзия, Вьетнам, Саудовская Аравия, Сингапур, Кения и другие). А это 5,93 миллиарда человек – 76,2% населения планеты", – написал Володин.
По его словам, из-за этого президент США Джо Байден хочет реформировать ООН для удержания позиции Соединенных Штатов и сохранения однополярной модели.
Володин подчеркнул, что попытки Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалились.
Ранее издание Politico сообщило, что попытки США сделать Россию изгоем обречены на провал из-за позиции других стран. В материале говорится, что российская спецоперация на Украине для многих стран, кроме США и Европы, является не более чем региональным конфликтом. Так, Индия, Бразилия, Мексика, ЮАР, Турция и Индонезия предпочитают отстаивать собственные экономические и стратегические интересы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: