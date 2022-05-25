Запад без стеснения продвигает однополярную модель мироустройства – Лавров

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные государства во главе с США не оставляют попыток навязать миру концепцию "миропорядка, основанного на правилах".
"Под этим лозунгом откровенно, без какого-либо стеснения продвигается однополярная модель мироустройства, предполагающая деление стран на исключительных и всех остальных, которые обязаны подчиняться требованиям клуба избранных", – приводит слова Лаврова ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что коллективный Запад готов на все, чтобы не дать России жить так, как она хочет. Он подчеркнул, что Россию невозможно изолировать ни политически, ни экономически, ни дипломатически, ни информационно.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Лавров пригрозил Западу последствиями из-за гибридной войны против РФ
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