Песков назвал само существование РФ раздражителем для коллективного Запада

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что коллективный Запад готов на все, чтобы не дать России жить так, как она хочет.

"Порой кажется, что само существование России является существенным раздражителем для коллективного Запада и они готовы на все, чтобы не дать нам развиваться так, как мы хотим, и жить так, как мы хотим", – приводит слова Пескова ТАСС.

Он подчеркнул, что Россию невозможно изолировать ни политически, ни экономически, ни дипломатически, ни информационно.

"Мы уверены, что все будет хорошо, и мы уверены, что мы победим, мы добьемся всех целей", – сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что Владимир Путин знает, куда ведет Россию, и его поддерживает вся страна.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Запад наказал сам себя санкциями против России. Он отметил, что санкционная война, развязанная в отношении РФ, привела к глобальной экономической дестабилизации. Сенатор указал на то, что в своей борьбе с Россией страны Запада до сих пор не осознали, что экономическая глобализация имеет сторону, не контролируемую США и государствами G7.

Между тем персональный брокер "БКС Мир инвестиций" Александр Чечерин высказал мнение о том, что в текущей ситуации беспрецедентного давления со стороны Запада, санкций и перспектив новых ограничений, включая нефтяное эмбарго, Россия может оказаться в выигрышном положении.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

