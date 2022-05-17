Песков назвал само существование РФ раздражителем для коллективного Запада

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что коллективный Запад готов на все, чтобы не дать России жить так, как она хочет.
"Порой кажется, что само существование России является существенным раздражителем для коллективного Запада и они готовы на все, чтобы не дать нам развиваться так, как мы хотим, и жить так, как мы хотим", – приводит слова Пескова ТАСС.
Он подчеркнул, что Россию невозможно изолировать ни политически, ни экономически, ни дипломатически, ни информационно.
"Мы уверены, что все будет хорошо, и мы уверены, что мы победим, мы добьемся всех целей", – сказал Песков.
Представитель Кремля добавил, что Владимир Путин знает, куда ведет Россию, и его поддерживает вся страна.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Запад наказал сам себя санкциями против России. Он отметил, что санкционная война, развязанная в отношении РФ, привела к глобальной экономической дестабилизации. Сенатор указал на то, что в своей борьбе с Россией страны Запада до сих пор не осознали, что экономическая глобализация имеет сторону, не контролируемую США и государствами G7.
Между тем персональный брокер "БКС Мир инвестиций" Александр Чечерин высказал мнение о том, что в текущей ситуации беспрецедентного давления со стороны Запада, санкций и перспектив новых ограничений, включая нефтяное эмбарго, Россия может оказаться в выигрышном положении.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Лавров пригрозил Западу последствиями из-за гибридной войны против РФ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: