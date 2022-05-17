РФ всегда использовала кризисы для совершенствования и обновления – Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия всегда использовала кризисы для обновления и совершенствования, отстаивала свои интересы.

"На протяжении многих десятилетий, пары десятилетий наша страна развивалась, набирала темпы развития, пыталась выстоять в кризисе, использовала кризисы для обновления, для совершенствования", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Он отметил, что страна развивалась и становилась лучше, чтобы следующим поколениям открывались новые горизонты.

"И мы отстаивали свои интересы", – добавил представитель Кремля.

Ранее персональный брокер "БКС Мир инвестиций" Александр Чечерин рассказал, что в текущей ситуации беспрецедентного давления со стороны Запада, санкций и перспектив новых ограничений, включая нефтяное эмбарго, Россия может оказаться в выигрышном положении.

Он напомнил, что Россия является одним из крупнейших мировых экспортеров, поэтому она стала бенефициаром роста цен на ресурсы. По словам Чечерина, повышение котировок началось еще во время пандемии, однако специальная военная операция по защите ЛНР и ДНР спровоцировала дополнительный рост цен на экспортные товары, включая энергоносители, сталь и цветные металлы.

