Экономист заявил, что Россия может выиграть от санкций и возможного нефтяного эмбарго ЕС

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В текущей ситуации беспрецедентного давления со стороны Запада, санкций и перспектив новых ограничений, включая нефтяное эмбарго, Россия может оказаться в выигрышном положении, считает персональный брокер "БКС Мир инвестиций" Александр Чечерин.

Он напомнил, что Россия является одним из крупнейших мировых экспортеров, поэтому она стала бенефициаром роста цен на ресурсы. По словам Чечерина, повышение котировок началось еще во время пандемии, однако специальная военная операция по защите ЛНР и ДНР спровоцировала дополнительный рост цент на экспортные товары, включая энергоносители, сталь и цветные металлы.

Эксперт выразил мнение, что ситуация в ближайшие месяцы не изменится. Снижение экспорта Россия сможет компенсировать повышением цен. Он добавил, что в качестве дополнительных источников получения денег может стать переориентация экспорта. Речь идет об увеличении объемов на тех рынках, с которыми страна уже работает.

"В первую очередь, мы говорим об азиатском направлении, также заинтересованность в расширении объемов торгов уже выразили в Африке и Латинской Америке. Многие наши компании-экспортеры на этих рынках работают, перестроение цепочек поставок на увеличение объемов не должно стать большой проблемой", – приводит слова Чечерина агентство "Прайм".

3 мая глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что шестой пакет антироссийских санкций коснется импорта нефти и новых банков. Позже стало известно, что Евросоюз намерен отказаться от энергоносителей из РФ в течение полугода. Тем не менее соглашения по нефтяному эмбарго достичь странам ЕС так и не удалось.

Ранее сообщалось, что общие расходы Германии на импорт товаров из России по итогам марта выросли на 77,7% и составили 4,4 миллиарда евро. При этом импортный объем, по данным Федерального статистического ведомства ФРГ, сократился на 27,8%. Рост расходов произошел по причине увеличения цен на сырье, включая нефть и природный газ.

Кроме того, в марте немецкий экспорт в Россию сократился на 58,7% – до 1 миллиарда евро. Торговый дефицит с Россией – разница между объектами импорта и экспорта – достиг рекордной отметки 3,4 миллиарда евро.

