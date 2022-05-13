Экономист описал возможный сценарий мирового кризиса

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Миру может грозить кризис из-за санкций, проблем с логистикой и поставками продовольствия. Такое мнение в интервью "Ленте.ру" высказал экономист, аналитик Павел Самиев.
По его словам, экономические и социальные катаклизмы по всему миру провоцирует совокупность факторов.
"Сказать с уверенностью, какая роль тут отведена непосредственно санкциям, а какая другим, тоже связанным с текущими событиями причинам, трудно. Здесь и проблемы с логистикой, с торговлей товарами продовольствия вроде поставок зерна, масла и прочего", – сказал Самиев.
Он рассказал, что критичной оказалась и проблема обеспечения сырьевыми ресурсами. Из-за этого, отметил аналитик, стало невозможно производить определенные группы товаров в прежнем масштабе, что привело к повышению цен. В свою очередь, проблемы с поставками продовольствия породили социальные последствия.
Самиев считает, что особенно чувствительно на кризис отреагируют наименее развитые страны, которые зависят от импорта продовольствия. К их числу относятся страны Северной, Центральной и Восточной Африки, Южной Америки, ряд азиатских стран.
Кризис может серьезно повлиять на государства, которые зависят от импорта сырья, энергоресурсов, металлов и полезных ископаемых. Такими являются страны Европы и Япония.
"Это тоже довольно серьезная проблема, которая вызовет производственный кризис, остановку заводов и прочее. Это страны с высоким уровнем развития, зависящие от поставок сырья и энергоресурсов", – пояснил Самиев.
К третьей группе стран относятся государства, ориентированные на торговлю с Россией и Украиной. В настоящее время они испытывают сложности в поисках замены по разным группам экспорта и импорта.
По мнению эксперта, труднее всего придется первым двум группам стран. Высокоразвитые страны столкнутся с экономическими и социальными проблемами, а слаборазвитые – с продовольственным, экономическим и социальным кризисом.
"Россию, конечно, следует рассматривать в отдельном списке. Санкции против нее наносят существенный ущерб экономике, говорить, что никакого влияния они не оказывают и от них Россия только крепнет, было бы странно", – подчеркнул Самиев.
Аналитик добавил, что в России наблюдаются серьезные проблемы с высокотехнологичным импортом и используемыми в производстве комплектующими. Кроме того, во многих отраслях сложно локализовать производство, что ударило по автомобилестроению, нефтехимической промышленности, производству техники.
Самиев подчеркнул, что сейчас происходит перестройка экономики, логистики и внешнеэкономических связей. По его словам, если этот процесс завершится успехом, то падение ВВП может быть отыграно. Экономист отметил, что непросто предсказать, получится ли в России в полной мере перестроить экономику. Он добавил, что Китай, на который рассчитывала РФ, сократил ввоз товаров из-за опасения вторичных санкций.
Ранее директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович рассказал, что продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций фиксирует наивысшую инфляцию практически по всем группам продовольственных товаров за последние 35 лет. При этом он отметил, что продовольственного кризиса не ожидается ни в Европе, ни в США, ни в Латинской Америке, ни в России.
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