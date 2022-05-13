Экономист оценил предложение сенаторов США лишить РФ статуса страны с рыночной экономикой

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Кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что решение американских сенаторов о пересмотре статуса России как государства с рыночной экономикой не будет принято во внимание.

По его словам, действия США противоречат международным нормам.

"Как всегда, американцы, когда они пытаются усилить санкции, начинают придумывать самые разные поводы, ходы. Но все они являются нелегитимными и надуманными", – приводит RT его слова.

Он добавил, что при изменении статуса РФ могут поменяться подходы со стороны финансовых организаций и ВТО.

Ранее группа сенаторов США предложила министру торговли страны Джине Раймондо спересмотреть статус России как страны рыночной экономикой.

До этого специалист по международным отношениям, преподаватель Ноттингемского университета Мэттью Рендалл заявил, что санкции, введенные против России в научной сфере, грозят обернуться войной между РФ и Западом.

По словам эксперта, прекращение сотрудничества международных институтов с организациями из России, а также запрет на финансирование исследований, проводимых совместно с российскими специалистами, серьезно ударят по мировой безопасности.

