В конгрессе США одобрили законопроект о реализации санкций против России

Фото: depositphotos/eabff

Палата представителей американского конгресса приняла законопроект, касающийся соблюдения финансовыми учреждениями США санкций, введенных против России и Белоруссии.

За документ проголосовали 418 конгрессменов, против высказались два. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN. Теперь проект предстоит рассмотреть сенату. Если верхняя палата одобрит инициативу, она поступит на подпись президенту Соединенных Штатов.

На этом же заседании конгрессмены приняли законопроект, требующий от министерства финансов и других американских ведомств добиваться отстранения России от участия во встречах крупных международных организаций и объединений, таких как G20, МВФ и Всемирный банк.

Ранее палата представителей конгресса США одобрила законопроект, направленный на облегчение долгового бремени Украины. Документ обязывает представителей США в различных международных организациях добиваться немедленной приостановки платежей по обслуживанию долга Киева и предоставления ему финансовой помощи на льготных условиях.

8 мая Вашингтон ввел санкции в отношении Первого канала, "России-1", НТВ, а также против восьми руководителей Сбербанка и 27 управленцев Газпромбанка. Московский индустриальный банк и десять его дочерних структур тоже внесены в черный список.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

