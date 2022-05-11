Более 30 иностранных компаний попали под ответные санкции РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Правительство РФ утвердило перечень иностранных компаний, подпадающих под ответные российские санкции. Соответствующее постановление размещено на официальном портале правовой информации.
В список вошла 31 компания из США, Сингапура, а также Франции, Германии и других стран Евросоюза. В частности, ограничительные меры затронули бывшие дочерние предприятия "Газпрома", европейских газовых трейдеров и операторов топливных хранилищ: группу Gazprom Germania, польскую EuRoPol GAZ S.A, европейские Wingas, Wieh и Wiee.
Российские компании не смогут заключать с данными предприятиями все виды сделок. Кроме того, зафрахтованные данными компаниями суда не смогут заходить в российские порты. Однако Минфин может выписать временное разрешение на проведение отдельных операций предприятиями из санкционного списка.
Ранее Владимир Путин подписал указ о применении ответных экономических мер на недружественные действия отдельных стран и международных организаций в отношении России.
Согласно документу, муниципалитетам и органам государственной власти РФ, а также компаниям и гражданам запрещено совершать какие-либо сделки с лицами и организациями, подпавшими под действие соответствующих мер, исполнять перед ними обязательства, если таковые в настоящий момент не исполнены, а также осуществлять с ними финансовые операции.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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