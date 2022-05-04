Песков не исключил появления актов, регулирующих наказание за неисполнение контрсанкций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В России могут быть приняты дополнительные правовые акты, содержащие положения о мерах ответственности для россиян за неисполнение указа Владимира Путина о контрсанкциях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он ответил на вопрос, предполагается ли введение каких-либо наказаний за неисполнение контрсанкций.
"В тексте указа об этом не говорится, но, по всей видимости, это будет какими-то дополнительными актами урегулироваться. Точно не могу сказать, потому что в тексте указа об этом речь не идет", – приводит слова Пескова ТАСС.
Представитель Кремля подчеркнул, что указ подлежит безусловному исполнению. Также Песков отметил, что в соответствии с документом под ограничения могут подпасть и частные иностранные компании.
"Там и физлица, и юрлица тоже. Форма собственности, собственно, значения не имеет", – пояснил он.
По словам Пескова, дальнейшие детали контрсанкций определит кабмин.
Накануне Владимир Путин подписал указ о применении ответных экономических мер на недружественные действия отдельных стран и международных организаций в отношении России.
Согласно документу, муниципалитетам и органам государственной власти РФ, а также компаниям и гражданам запрещено совершать какие-либо сделки с лицами и организациями, подпавшими под действие соответствующих мер, исполнять перед ними обязательства, если таковые в настоящий момент не исполнены, а также осуществлять с ними финансовые операции.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Владимир Путин подписал указ о новых ответных мерах России на санкции
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