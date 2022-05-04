В Кремле назвали антироссийские санкции "обоюдоострым оружием"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что западные санкции против России являются обоюдоострым оружием.

"Пытаясь нанести ущерб нам, им тоже приходится платить большую цену, они уже это делают. И стоимость этих санкций для граждан Европы будет увеличиваться каждый день", – приводит ТАСС его слова.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что войдет в шестой пакет санкций против России, который планируется представить в среду, 4 мая. Предполагается запретить трансляцию трех крупных российских вещателей, отключить от системы SWIFT Сбербанк и два других российских банка.

Также ожидается, что под санкции подпадут военнослужащие, причастные к преступлениям в Буче и Мариуполе. Глава Еврокомиссии добавила, что последим пунктом в перечне станет российская нефть.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.