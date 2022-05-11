Обувные бренды Vagabond и ССС прекратили работу в России

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Шведский обувной бренд Vagabond и польский онлайн-магазин обуви CCC приостановили работу на российском рынке.

"В связи с введенными санкциями и ограничениями работа нашего сайта и розничных магазинов временно приостановлена", – указано на главной странице русскоязычной версии сайта Vagabond.

Отмечается, что период возврата товаров будет расширен после возобновления работы розничной сети.

На российском сайте CCC сообщается, что компания прекратила онлайн-торговлю в России, однако покупатели получат ранее оформленные заказы.

Ранее о приостановке работы объявили немецкая компания по производству одежды Hugo Boss AG, японская компания Uniqlo, американский производитель женского нижнего белья Victoria's Secret, испанская сеть Inditex, владеющая брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho, а также польский ретейлер LPP Group, которому принадлежат бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.