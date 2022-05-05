Некоторые иностранные продуктовые ретейлеры могут покинуть РФ – Минпромторг

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Иностранные продуктовые ретейлеры могут покинуть российский рынок вслед за непродуктовыми торговыми сетями. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Минпромторг РФ.

В министерстве отметили, что уход иностранных продовольственных торговых сетей может повлечь безработицу, поскольку работу потеряют кассиры, сотрудники отделов и грузчики. Кроме того, могут возникнуть проблемы с доступностью товаров первой необходимости.

Для минимизации подобных рисков ведомство разработало законопроект, который даст ретейлерам право приобретать другие компании, если их оборот в данном регионе в денежном выражении превышает 25%. Документ уже внесли в правительство, в ближайшее время его рассмотрит законопроектная комиссия. По данным источника, близкого к Федеральной антимонопольной службе, ведомство одобрило законопроект.

"Мы предложили данный законопроект исходя из того, что в настоящее время некоторую долю рынка занимают продовольственные торговые сети с иностранным участием. С учетом того что с рынка временно ушли многие иностранные компании, мы не исключаем, что, несмотря на заявления иностранных ретейлеров, они последуют примеру коллег", – заявили в пресс-службе министерства.

Источник, близкий к Минпромторгу, уточнил, что на текущий момент речь идет лишь о 19 магазинах иностранной сети Prisma. Такие крупные компании, как Metro, Selgros и Globus, не заявляли о намерении покинуть рынок.

Ранее гендиректор французской компании Auchan Ив Клод заявил, что компания продолжит работать в России, так как она действует в интересах гражданского населения.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

После этого многие иностранные компании объявили об уходе из России или приостановке своей деятельности в РФ. В частности, с 4 марта в стране закрылись все магазины IKEA. А с 5 марта работу временно прекратили все 502 российских магазина брендов производителя Inditex.

