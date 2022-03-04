В IKEA пообещали выполнить все обязательства по оплаченным заказам

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Заявившая о приостановке работы в РФ шведская компания IKEA выполнит обязательства по всем заказам, оплаченным до 3 марта, сообщает пресс-служба компании.

"Все обязательства по оформленным и оплаченным заказам до 3 марта включительно будут исполнены. Вернуть товары, а также получить оформленные заказы на самовывоз из магазинов вы сможете в магазинах и после 4 марта", – отмечается в сообщении.

О решении приостановить продажи в России IKEA сообщила накануне. Отмечалось, что российские магазины компании закроются 4 марта. Данное решение обусловлено ситуацией на Украине.

IKEA не первая компания, которая за последние дни решила приостановить работу в России. О таком решении в том числе заявили испанский производитель одежды Mango, а также сеть магазинов одежды и обуви H&M Group.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

