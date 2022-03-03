Россиян успокоили насчет ситуации на мебельном рынке РФ из-за ухода IKEA

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Российский рынок мебели не пострадает из-за ухода с него шведского производителя IKEA и сумеет быстро адаптироваться к новым условиям. Об этом в интервью "Газете.ру" заявил генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) Тимур Иртуганов.

"Мебельный рынок не пострадает. <...> Да, кому-то нравится мебель IKEA, у кого-то дома она стоит, а кому-то нравится, что ее собирать легко. Но это возместится легко и незаметно. <...> Для фанатов IKEA это страшная потеря, для российского рынка – абсолютно нет", – отметил Иртуганов.

Он напомнил, что есть и другие импортеры мебели. В сумме на их долю приходится порядка 40% российского рынка мебели, а IKEA, по его словам, представляет в ней лишь малую часть. Кроме того, сейчас среди россиян наблюдается повышение спроса на продукцию других производителей.

Иртуганов не исключил, что некоторые производители – прежде всего те, что работали на IKEA – попытаются скопировать мебель компании, однако он сомневается, что при этом смогут организовать сбыт своей продукции.

Первый вице-президент АМДПР Олег Нумеров выразил сожаление по поводу ухода шведской компании из России. В то же время он отметил, что с IKEA было достаточно трудно работать, поскольку она выжимала все из российских предприятий, постоянно понижая закупочные цены.

"С IKEA у нас очень непростые отношения. <...> Я могу сказать, что они продвигают свои западно-европейские стандарты, которые не всегда адаптированы к нашей российской реальности", – сказал он.

О решении приостановить продажи в России IKEA сообщила ранее в четверг. Российские магазины компании закроются 4 марта. Данное решение обусловлено нынешней ситуацией на Украине.

IKEA – не первая компания, которая за последние дни решила приостановить работу в России. Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

