Продажи одежды в России упали более чем на 20%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Продажи одежды в России в период с 21 февраля по 10 апреля 2022 года упали на 23% по сравнению с аналогичным временем прошлого года. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные исследования Platforma.
По мнению аналитиков, падение связано с временным закрытием магазинов ряда международных сетей. При этом эксперты отметили, что с 21 февраля по 13 марта расходы россиян в иностранных сетях выросли на 14–20%. Предположительно, это связано с желанием потребителей "запастись" одеждой тех марок, которые объявили об уходе из России.
Альтернативу иностранным компаниям покупатели начали искать лишь к апрелю. К этому времени оборот в российских сетях вырос на 14–28%.
В OR Group (Westfalika, Rossita, Lisette, Emilia Estra, "Пешеход") в феврале – марте наблюдали повышенный спрос из-за распродажи запасов и опасений возможного роста цен. При этом в компании ожидают снижения активности покупателей в связи с падением реальных доходов.
"Потребители начинают более взвешенно подходить к выбору товаров и больше обращать внимание на цену, что приведет к снижению числа спонтанных покупок и сделает актуальной концепцию slow fashion (медленной моды), когда модели сохраняют актуальность несколько сезонов", – приводит слова представителя OR Group "Коммерсантъ".
Гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс же подчеркнула, что потребители уже заняли выжидательную позицию из-за высокого уровня неопределенности.
В свою очередь представители онлайн-рынка отметили рост продаж одежды, обуви и аксессуаров. Зачастую это связано с возросшим количеством товаров российского производства.
Ранее глава Союза торговых центров Булат Шакиров заявил, что владельцы торговых центров начали продавать свои объекты. По его словам, на рынке появилось около 100 объектов, что превышает показатель прошлого года в 2–3 раза. Предлагаемые объекты находятся в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Казани, а также других городах-миллионниках.
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