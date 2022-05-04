Владелец секонд-хенда рассказал об увеличении числа покупателей в марте

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Число покупателей в российских секонд-хендах в марте выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил владелец секонд-хенда "1 000 брендов" Дмитрий Симонов. Об этом сообщает "Газета.ру".

"В середине марта был всплеск покупательской активности. Сравнивая с прошлым годом, есть рост и количества покупателей, и покупок в районе 20%", – сказал он.

При этом, по словам Симонова, ассортимент в магазине не претерпел существенных изменений с конца февраля.

"В наших магазинах можно купить и H&M, и Zara, а также Adidas, Nike, Under Armour, Calvin Klein, Tommy Hilfiger и так далее", – заявил предприниматель.

Он пояснил, что вещи для продажи поставляются из Соединенных Штатов, отметив, что это стало причиной возникновения некоторых трудностей.

"Возможно еще они нас ждут, но мы всеми силами стараемся их свести на минимум. Розничные покупатели этого не замечают", – заключил Симонов.

Ранее немецкая компания по производству одежды Hugo Boss AG закрыла магазины и приостановила онлайн-торговлю в России. В компании пообещали оказать финансовую поддержку пострадавшим сотрудникам.

Аналогичное решение приняла испанская сеть магазинов одежды Inditex. В результате закрытыми оказались магазины и онлайн-торговля брендов Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho. Всего компания приостановила свою деятельность в 502 магазинах, из которых 86 – Zara.