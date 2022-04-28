Владелец Reserved и Cropp принял решение о продаже бизнеса в РФ

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Польский ретейлер LPP Group, владеющий брендами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, сообщил о своем решении продать подразделение в России, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение компании.

В настоящий момент ведутся переговоры с потенциальными покупателями.

В компании добавили, что сообщат о дальнейших решениях и переговорах с покупателями.

В конце марта ретейлер LPP Group закрыл магазины в России. До этого он остановил поставки продукции в РФ и инвестиции в стране.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

