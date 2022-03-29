Владелец Reserved и Cropp закрыл магазины в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Польский ретейлер LPP Group, владеющий брендами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, закрыл магазины в России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление производителя.

"Компания завершила операции, необходимые для остановки работы магазинов в РФ, и сегодня закрыла последний", – говорится в сообщении.

Ранее LPP остановила поставки продукции в РФ и инвестиции в стране.

До этого стало известно, что немецкая компания по производству одежды Hugo Boss AG закрыла магазины и приостановила онлайн-торговлю в России. В компании пообещали оказать финансовую поддержку пострадавшим сотрудникам.

Аналогичное решение приняла испанская сеть магазинов одежды Inditex. В результате закрытыми оказались магазины и онлайн-торговля брендов Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho. Всего компания приостановила свою деятельность в 502 магазинах, из которых 86 – Zara.

21 марта все 50 магазинов Uniqlo в России, а также интернет‑магазин временно приостановили свою работу.

При этом в Минпромторге заверили, что проблем с покупкой одежды у россиян не будет.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

