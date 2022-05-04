Названы семь главных модных трендов лета 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Стилист, дизайнер и телеведущий Александр Рогов заявил, что летом 2022 года в моде будут мини-юбки, брюки карго в стиле нулевых и короткие топы, обнажающие пресс.

В своем телеграм-канале стилист также отметил, что самым востребованным цветом грядущего лета станет белый, а из принтов популярной будет полоска. Также Рогов посоветовал женщинам носить в повседневной одежде больше блестящих платьев, рубашек, топов, брюк и шорт.

Для прохладной летней погоды, по его мнению, подойдут кожаные куртки.

Ранее модный эксперт Клемми Филдсенд рассказала, что чрезмерно яркая одежда, вещи с логотипами, обтягивающие джинсы и велюровые костюмы вышли из моды. По ее словам, брендированные вещи Gucci, Louis Vuitton и YSL выглядят броско.

