Стилист рассказала о вышедших из моды вещах

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Чрезмерно яркая одежда, вещи с логотипами, обтягивающие джинсы и велюровые костюмы вышли из моды, рассказала модный эксперт Клемми Филдсенд.

По ее словам, брендированные вещи Gucci, Louis Vuitton и YSL выглядят броско. Филдсенд отметила, что такие вещи говорят о том, что человек слишком старается продемонстрировать свое богатство.

Она рекомендовала придерживаться нейтральной цветовой палитры, сочетая бежевые, темно-синие, серые и черные тона с белым. Филдсенд также посоветовала забыть об обтягивающих джинсах и велюре, отдав предпочтение дорогому бархату и прямым фасонам брюк.

"Чрезмерное количество аксессуаров делает ваш наряд слишком броским и старомодным. Придерживайтесь простого стиля с минимальным количеством украшений и не усложняйте образ, добавляя шляпу, резинку для волос, шарф, солнцезащитные очки, ремень", – сказала Филдсенд, слова которой приводит "Газета.ру".

Ранее модный редактор портала Who What Wear Элинор Блок рассказала, что в 2022 году в моду вернулись костюмы с юбкой в клетку, однотонные поясные сумки из кожи и оголяющие живот топы из 1990-х годов. По ее словам, спрос наблюдается и на корсетные топы, овальные солнцезащитные очки, панамы с широкими полями из прочной хлопчатобумажной ткани.

