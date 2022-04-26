Названы главные ошибки в выборе одежды на первом свидании

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Стилист Эллис Рэнсон назвала элементы одежды, которые могут быть неуместны на первом свидании, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По мнению эксперта, следует воздержаться от акцентов на грудь. В этом случае можно отказаться от топов с глубоким декольте. Вместо этого можно подчеркнуть шею.

Не рекомендует Рэнсон и пускаться в эксперименты накануне встречи – например, менять прическу или пробовать новые тренды в одежде. Выбирать следует наиболее комфортные вещи и внешний вид.

При встрече за чашкой кофе уместно надеть джинсы и простую футболку. К такому наряду можно добавить еще одну вещь или яркий аксессуар. Также можно рассмотреть образ с кожаными брюками и блейзером, который хорошо подходит для вечерней прогулки.

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