Стресс на свидании из-за несовпадения целей знакомства испытывают 68% россиян

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За последний год 68% россиян начали испытывать стресс при онлайн-знакомствах из-за несовпадения их целей с намерениями партнера, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Badoo.
По словам экспертов, до пандемии пользователи приложения об этом не переживали. Теперь же 66% опрошенных готовы к отношениям с человеком, только если у них есть общие цели.
В то же время честно заявить о своих планах решаются не все. По мнению аналитиков, это связано с давлением общества.
В частности, 13% боятся сообщить об истинной цели знакомства из-за боязни осуждения. Столько же процентов подстраиваются под потенциального партнера, называя аналогичную цель. 23% опрошенных врали о том, что имеют серьезные намерения, поскольку думали, что именно этого от них ждут.
Ранее сообщалось, что около 40% пользователей сервисов онлайн-знакомств в России интересуются COVID-статусом своих потенциальных партнеров. Чуть более четверти (26%) респондентов признались, что при общении с партнером уточняют, прошел ли он вакцинацию. Еще 14% интересуются, переболел ли собеседник коронавирусом. Остальные 60% опрошенных не интересуются такими вопросами.
Подавляющее большинство (93%) участников опроса заявили, что при наличии симпатии пойдут на встречу с человеком независимо от того, имеет ли он иммунитет к COVID-19. Оставшиеся 7% респондентов воздерживаются от встреч с партнерами, не прошедшими вакцинацию и не имеющими отрицательного ПЦР-теста.
Россияне увеличили траты на сайтах знакомств
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