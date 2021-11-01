В нерабочие дни увеличилось количество онлайн-свиданий

Аналитики заметили рост количества онлайн-свиданий в период нерабочих дней. Так, на одном из сайтов знакомств сильно вырос спрос на продвижение анкет. Пользователи ищут, с кем достойно провести незапланированные выходные.
Выросла в Сети и популярность обучения. Особенно востребованы занятия английского языка и программирования.
Потянулись в онлайн и желающие поработать. Среди объявлений стало больше предложений от парикмахеров, мастеров маникюра и бровистов, а еще специалистов по замене колес и мелкому ремонту.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.