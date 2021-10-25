В Кремле оценили меры поддержки граждан и бизнеса в связи с COVID-19 в РФ

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Кремль и правительство отслеживают ситуацию с коронавирусом в стране и считают, что на данном этапе мер поддержки бизнеса и граждан достаточно. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Ситуация, конечно, самым внимательным образом мониторится и администрацией, и в кабинете министров, потому что ситуация сложная. Все будут внимательно смотреть, как она будет дальше развиваться... (Что касается мер поддержки. – Прим. ред.), все эти методы работают, и они были введены именно в связи с тем, что возникла очень серьезная и сложная ситуация, вызванная ковидом", – сказал представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента РФ сообщил, что в Кремле пока не рассматривают возможность введения дополнительных мер поддержки россиян в связи с объявленными в стране нерабочими днями.

20 октября Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на всей территории России. При этом заработные платы работников сохранятся.

В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период будет ограничена работа большинства организаций, за исключением аптек и продуктовых магазинов.

