Вузы РФ могут перевести на удаленку студентов в период нерабочих дней – Минобрнауки

10:39
Фото: ТАСС/Николай Галкин
Вузы вправе предусмотреть обучение студентов в форме самостоятельной работы или с использованием дистанционных технологий из-за ведения нерабочих дней. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобрнауки РФ.
Глава ведомства Валерий Фальков отметил, что качество образования позволит обеспечить возможность продолжения обучения.
"При этом самостоятельная работа студентов должна быть на необходимом уровне, методически обеспечена вузами и сопровождаться проверкой полученных знаний", – подчеркнул Фальков.
Ранее в МГУ имени Ломоносова ввели нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Консультации со студентами в период нерабочих дней будут проводиться дистанционно, исключительно с применением электронного обучения.
В среду, 20 октября, Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на всей территории России. При этом заработные платы работников сохранятся.
В Москве в нерабочие дни (с 28 октября по 7 ноября) будет ограничена работа большинства организаций, за исключением аптек и продуктовых магазинов.
После введения нерабочих дней вырос спрос на вакцинацию от COVID-19
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