Проценко прокомментировал введение нерабочих дней в РФ из-за COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Меры, подобные нерабочим дням из-за коронавируса, будут повторяться до тех пор, пока у населения не выработается коллективный иммунитет к нему. Об этом в своем телеграм-канале написал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

"Подобные "выходные" будут повторяться вновь и вновь, пока мы не наработаем коллективный иммунитет, пока не включим голову и не начнем с уважением относиться к окружающим нас людям: носить маски в общественных местах, не приходить на работу с симптомами ОРВИ", – заявил Проценко.

По его словам, на сегодняшний день нет альтернативного решения ситуации. Людям необходимо массово вакцинироваться либо массово переболеть и выработать коллективный иммунитет.

"При втором варианте все менее прогнозируемо и контролируемо, чем при первом. Да и в системе здравоохранения нашей страны невозможно абсолютно все имеющиеся койки сделать инфекционными", – добавил Проценко.

В среду, 20 октября, Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на всей территории России. При этом заработные платы работников сохранятся.

В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период будет ограничена работа большинства организаций, за исключением аптек и продуктовых магазинов.

