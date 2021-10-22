Инфекционист рассказала, когда заболеваемость COVID-19 в России может пойти на спад

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Заболеваемость COVID-19 в России может пойти на спад к зиме, считает врач-инфекционист Светлана Ищенко. Она отметила, что обычно циклы подъема и спада заболеваемости длятся около трех месяцев.
"Далее уже будет холоднее, в холодную погоду вирус меньше сохраняется в открытом пространстве. Уже зимой обычно идет снижение заболеваемости", – приводит ее слова ТАСС.
Она также заявила, что считает новые ограничения по COVID-19 целесообразными, поскольку существует угроза, что число заболевших может достичь 40 тысяч в сутки.
Ускорению темпов распространения инфекции, отметила специалист, способствует наступление осени. В это время года люди меньше бывают на свежем воздухе и больше времени проводят в помещении, указала Ищенко.
"Так всегда бывает, когда похолодание. Плюс в это время года начинаются другие вирусные инфекции, которые всегда снижают иммунитет", – сказала она.
Специалист посоветовала поддерживать иммунитет правильным питанием, необходимыми витаминами и микроэлементами.
Ранее замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, что высокая смертность от коронавируса в России в основном обусловлена поздним обращением пациентов за медицинской помощью.
Текущую ситуацию эксперт охарактеризовала как очень напряженную. Она также добавила, что рост заболеваемости был ожидаем. Он связан с наступлением прохладной погоды, окончанием периода отпусков и каникул, а также низким уровнем вакцинации.
В России обнаружили единичные случаи нового варианта коронавируса
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