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Москва 24

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Общество

05:59

Инфекционист рассказала, когда заболеваемость COVID-19 в России может пойти на спад

медицина общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заболеваемость COVID-19 в России может пойти на спад к зиме, считает врач-инфекционист Светлана Ищенко. Она отметила, что обычно циклы подъема и спада заболеваемости длятся около трех месяцев.

"Далее уже будет холоднее, в холодную погоду вирус меньше сохраняется в открытом пространстве. Уже зимой обычно идет снижение заболеваемости", – приводит ее слова ТАСС.

Она также заявила, что считает новые ограничения по COVID-19 целесообразными, поскольку существует угроза, что число заболевших может достичь 40 тысяч в сутки.

Ускорению темпов распространения инфекции, отметила специалист, способствует наступление осени. В это время года люди меньше бывают на свежем воздухе и больше времени проводят в помещении, указала Ищенко.

"Так всегда бывает, когда похолодание. Плюс в это время года начинаются другие вирусные инфекции, которые всегда снижают иммунитет", – сказала она.

Специалист посоветовала поддерживать иммунитет правильным питанием, необходимыми витаминами и микроэлементами.

Ранее замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, что высокая смертность от коронавируса в России в основном обусловлена поздним обращением пациентов за медицинской помощью.

Текущую ситуацию эксперт охарактеризовала как очень напряженную. Она также добавила, что рост заболеваемости был ожидаем. Он связан с наступлением прохладной погоды, окончанием периода отпусков и каникул, а также низким уровнем вакцинации.

В России обнаружили единичные случаи нового варианта коронавируса

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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