Голикова назвала критической смертность от COVID-19 в 17 регионах России

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала критической смертность от коронавируса в 17 регионах России. Об этом она заявила в ходе заседания президента РФ с членами правительства.

"Наиболее критическая ситуация со смертностью, госпитализацией и долей тяжелых больных, находящихся на искусственной вентиляции легких, отмечается в Курской области, Республике Коми, Оренбургской области, Республике Татарстан", – сказала она.

Голикова добавила, что критическая ситуация также наблюдается в Воронежской, Новгородской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Челябинской, Свердловской, Омской, Томской, Кировской, Амурской областях, Северной Осетии и Мордовии.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается в 79 регионах России, стабильная ситуация отмечается лишь в шести субъектах федерации.

В России выявлено 8 094 825 случаев коронавируса. За весь период умерли 226 353 человека, выздоровели 7 065 712.

