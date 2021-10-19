В Минздраве назвали регионы РФ с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией

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Наиболее сложная ситуация с распространением коронавируса в настоящее время наблюдается в шести регионах России. В них необходимо применение индивидуального подхода в плане введения ограничительных мер, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Эпидпроцесс протекает в регионах несимметрично", – отметил он на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Министр подчеркнул, что речь идет об Удмуртской Республике, Пермском крае, Оренбургской области, Башкирии и Татарстане, а также об Ивановской и Тюменской областях.

Ранее глава Минздрава сообщил о кратном росте заболеваемости коронавирусом среди несовершеннолетних в России. Он отметил, что почти у половины всех инфицированных младше 18 лет COVID-19 протекает с выраженными клиническими проявлениями.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова из-за сложной ситуации с коронавирусом в стране предложила объявить нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября. В случае регионов со сложной эпидемобстановкой нерабочие дни следует ввести с 23 октября, считает она.

