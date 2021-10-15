В Госдуме считают, что вакцинации от COVID-19 мешает "психологический колпак"

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Россияне скрылись под "психологическим колпаком" от информации о росте заболеваемости коронавирусом и необходимости вакцинироваться, считает депутат Госдумы, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина.

Она отметила, что число ежедневно выявляемых случаев заражения COVID-19 в России превысило 31 тысячу. По словам парламентария, такое развитие событий пугает медиков, однако россияне по-прежнему не торопятся на прививку, как того требует сложившаяся ситуация.

"Для меня 10 тысяч случаев коронавируса, выявленных за день, стали психологической отметкой. Меня поражает, что до сих пор люди к этой ситуации относятся, мягко говоря, спокойно. <...> У медиков уже сил не хватает кричать об этой ситуации, но какой-то психологический колпак надет на сознание наших людей", – сказала Соломатина в интервью радио Sputnik.

Депутат также заявила, что пока не удается пробить этот "колпак", россияне не идут на вакцинацию даже после того, как заболевают их близкие.

По мнению Соломатиной, чтобы побудить таких людей сделать прививку от коронавируса, нужно постоянно рассказывать об опасности этой инфекции.

"Даже и не знаю, что делать. Жесткие меры мы не можем принимать. Но как достучаться? Наверное, что-то надо делать в рамках информационного пространства. Нужно, чтобы люди на каждом углу слышали про COVID-19 и чем он грозит", – добавила Соломатина.

Депутат напомнила, что до сих пор единственным доказанным способом снизить риск тяжелого течения коронавируса и смерти от него является вакцинация.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что система здравоохранения России испытывает высочайшую нагрузку из-за ситуации с коронавирусом. Он также заявил о необходимости максимального вовлечения россиян в вакцинацию против COVID-19.