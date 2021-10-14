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Общество

10:50

Мурашко заявил о высочайшей нагрузке на здравоохранение РФ из-за COVID-19

медицина общество

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Система здравоохранения России испытывает высочайшую нагрузку из-за ситуации с коронавирусом, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

"По заболеванию COVID-19 хочу сказать, что даже сегодня у нас более 1 миллиона 100 тысяч пациентов находятся на лечении, это высочайшая нагрузка (на здравоохранение. – Прим. ред.)", – приводит слова министра РИА Новости.

Мурашко заявил о необходимости максимального вовлечения россиян в вакцинацию против новой коронавирусной инфекции.

Ранее главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил о стремительном наполнении палат пациентами с коронавирусом и увеличении количества больных в реанимациях.

Он считает, что осенний подъем заболеваемости коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями связан с началом учебного года и окончанием периода отпусков, а также с низкими темпами вакцинации.

В России выявлен 7 861 681 случай коронавируса. За весь период умерли 219 329 человек, выздоровели 6 916 086.

В России зарегистрирован новый максимум смертей от COVID-19

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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