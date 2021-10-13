Иммунолог спрогнозировал пик смертности от коронавируса в России

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Иммунолог Николай Крючков рассказал Москве 24, что пиковых значений по заболеваемости коронавирусом в РФ можно ждать в конце октября, затем ситуация стабилизируется.

За минувшие сутки в России выявили 28 717 новых случаев коронавируса. Жертвами инфекции стали 984 пациента, что является новым максимумом смертей от COVID-19. При этом выздоровели 21 801 человек. Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 7 861 681 случай коронавируса, победить болезнь смогли 6 916 086 человек.





Николай Крючков иммунолог Я все-таки надеюсь, что при оптимистичном развитии событий мы идем вверх по заболеваемости где-то до начала ноября, а дальше будут стабилизация и плановое снижение, не быстрое.

"Что касается смертей, то прибавляйте 2–2,5 недели. С 10 по 20 ноября мы, скорее всего, получим пики по смертям. А затем уже пойдет плавное снижение. Дальше будет временная стабилизация", – добавил эксперт.

К одной из главных причин роста заболеваемости эксперт относит увеличение числа социальных контактов после летнего сезона.

"COVID-19 – это все-таки не сезонный вирус, а пандемический. Тем не менее у него существует заметная сезонная динамика. Это связано в первую очередь с социальной динамикой и во вторую очередь – со средней дневной температурой и, возможно, с влажностью воздуха, инсоляцией. То есть природный фактор", – поясняет Крючков.





Николай Крючков иммунолог Люди возвращаются в города, ученики выходят в школу, студенты выходят в вузы и колледжи. Транспортная система перегружается, возникают часы пик. В городах просто становится больше людей и больше возможностей для быстрой передачи инфекции.

Остановить рост заболеваемости, по словам специалиста, поможет соблюдение противоэпидемиологических мер. Эксперт призвал граждан носить маски и пользоваться санитайзерами. Также важную роль в этом вопросе играет вакцинация, подчеркнул он. Кроме того, необходимо снизить количество социальных контактов, считает специалист.

"Это и разгрузка транспортной системы, частичный уход людей на удаленку, чтобы они не ездили в офисы. Не везде это возможно, но во многих отраслях это вполне реализуемо, как показывает практика", – говорит Крючков.

По мнению иммунолога, сказать, когда будет следующая волна, пока сложно. "Может, это будет ближе к концу декабря, как было в прошлом году", – предположил Крючков.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что с начала пандемии нынешнюю волну коронавируса в России можно считать самой тяжелой. По словам эксперта, сегодня необходимо, чтобы у граждан естественным путем или с помощью вакцинации сформировался иммунитет, поскольку у проблемы нет другого решения.