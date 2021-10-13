Эксперты рассказали, при каких симптомах COVID-19 надо срочно идти к врачу

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При повышенной температуре и затрудненном дыхании нужно сразу обращаться к врачу, заявил педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус. Об этом сообщает "Газета.ру".

К тревожным симптомам он также отнес интоксикацию и слабость. В этом случае Продеус посоветовал позвонить на горячую линию по вопросам, связанным с COVID-19.

В свою очередь, вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков отметил, что поводом для прохождения тестирования на коронавирус являются насморк, кашель и боль в горле.

"Если есть ломота в теле, значит, уже есть обострение течения коронавируса", – добавил Волчков.

Ранее ученые МГУ выяснили, что новым постковидным синдромом является тахикардия.

Они отметили, что раньше все исследования в области коронавируса сосредотачивались на эпидемиологии, факторах риска для людей и стратегии лечения. Однако в настоящее время появляется больше свидетельств, что COVID-19 может вызвать серьезные расстройства сердечно-сосудистой системы.

