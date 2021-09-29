Врач рассказал о влиянии вакцинации на тяжесть постковидного синдрома

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Если переболевший коронавирусом человек сделает прививку, то его состояние при постковидном синдроме улучшится, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

"Есть статистика, что когда человек переболел COVID-19, а потом прививается, то либо уменьшаются проявления постковида, либо уходят совсем. Пока что это не подтверждено в масштабных исследованиях, но информация накапливается по всему миру", – сказал специалист.

Он также назвал основные симптомы, проявляющиеся у переболевших коронавирусом через некоторое время после выздоровления, среди них – головные боли, слабость и ухудшение памяти.

Водовозов также отметил, что точная длительность постковидного синдрома пока не установлена, сейчас это выясняют медики методом наблюдения.

"В основном он течет не очень долго, около четырех недель, но у ощутимого числа переболевших, как минимум у трети, все симптомы сохраняются от двенадцати недель и дольше", – уточнил врач.

Он также подчеркнул, что постковидный синдром может приводить к дополнительным нежелательным последствиям, например, обострению уже имеющихся хронических заболеваний, которые до этого не проявлялись достаточно долгое время.

Ранее ученые МГУ выяснили, что новым постковидным синдромом является тахикардия. Исследователи отметили, что раньше все исследования в области коронавируса сосредотачивались на эпидемиологии, факторах риска для людей и стратегии лечения. Однако в настоящее время появляется больше свидетельств, что COVID-19 может вызвать серьезные расстройства сердечно-сосудистой системы, которые продолжаются свыше трех месяцев.