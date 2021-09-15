Центр изучения последствий COVID-19 открылся на базе клиники СПбГУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Санкт-Петербурге открылся Центр по изучению аутоиммунных заболеваний и последствий коронавируса на базе клиники Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Об этом сообщается на сайте учреждения.

Как ожидается, в центре будут работать специалисты Клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова СПбГУ, а также представители Ариэльского университета Израиля и Центра аутоиммунных заболеваний Заблудовича при Университете Тель-Авива.

Руководитель лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ, академик Национальной академии наук и искусств Израиля Иегуда Шенфельд заявил, что аутоиммунные заболевания есть у 20% населения Земли.

"Мы выяснили, что COVID-19 способствует развитию по меньшей мере 18 аутоиммунных заболеваний. Другой фактор их возникновения – состояние после перенесенной коронавирусной инфекции, постковидный синдром", – заявил специалист.

В свою очередь, первый проректор СПбГУ Елена Чернова выразила надежду на практическое применение результатов исследований, проведенных в лаборатории мозаики аутоиммунитета.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин включил постковидную диспансеризацию в перечень бесплатных медуслуг. На финансирование данной услуги по углубленной диагностике направят 850 миллионов рублей.