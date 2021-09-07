Назван влияющий на тяжесть протекания COVID-19 фактор

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Ученые из Имперского колледжа Лондона обнаружили, что фактором риска, влияющим на течение коронавируса, является грязный воздух. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на доклад специалистов.

Ученые проанализировали данные 34 исследований, посвященных связи качества воздуха с коронавирусом и другими инфекциями, протекающими в легких.

Специалисты пришли к выводу, что воздействие загрязненного воздуха на человека повышает риск заболеть тяжелой формой коронавируса. Это объясняется связью между плохим качеством воздуха и заболеваниями легких и сердца.

Ранее специалисты выяснили, что у перенесших COVID-19 на 35 процентов чаще, чем у других пациентов, встречались долгосрочные повреждения почек или снижение их функции.

По словам доктора Зияда Аль-Али, у более чем 4 700 перенесших COVID-19 потеря функции почек составила 30 процентов в течение года.

